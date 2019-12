The Telltale Batman Shadows Edition: Die beiden Batman-Spiele von Telltale plus "Shadows Mode" - 4Players.de

Screenshot - The Telltale Batman Shadows Edition (PC) Screenshot - The Telltale Batman Shadows Edition (PC) Screenshot - The Telltale Batman Shadows Edition (PC) Screenshot - The Telltale Batman Shadows Edition (PC) Screenshot - The Telltale Batman Shadows Edition (PC)

Nach mehreren "Leaks" vor den Game Awards 2019 ist The Telltale Batman Shadows Edition für PC ( Steam ) und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 28,46 Euro). Die Umsetzungen für den Epic Games Store, PlayStation 4 und Switch sollen "demnächst" folgen. Das Paket umfasst die beiden Batman-Spiele von Telltale Games, also Batman: The Telltale Series und Batman: The Enemy Within - The Telltale Series sowie den neuen "Shadows Mode".Die Shadows Edition umfasst den neuen "Shadows Mode", der als eine Art Noir-Grafik-Modus beschrieben wird. Die Entwickler stellen den Modus so vor: "Das Batman Shadows Add-on verleiht den legendären Telltale Batman-Spielen einen faszinierenden neuen Look. Spiele die verbesserte Version deiner liebsten Telltale Batman-Episoden erneut mit neu eingefärbtem Gameplay und überarbeiteten Texturen und erlebe die verdrehte Welt des dunklen Ritters auf eine unheimliche, neue Art und Weise."Besitzer der beiden Original-Spiele können den "Shadows Mode" als DLC für 3,99 Euro kaufen.