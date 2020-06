Senua's Saga: Hellblade 2: Ninja Theory setzt auf Unreal Engine 5

GenerationX schrieb am 11.06.2020 um 10:57 Uhr

Wie kann Ninja Theory bereits mit einer Engine arbeiten, die noch gar nicht erhältlich ist, LOL

Wenn ich den Text anschaue: The power of Xbox Series X was first demonstrated with the unveiling of Senua?s Saga: Hellblade II. The team will be building the game on Unreal 5 and leveraging the power of Xbox Series X to bring the Hellblade franchise to levels never before seen.

Kommt man doch zum Schluss dass man dies einfach so verpackt als ob, aber das Spiel sicher jetzt bereits auf der neuesten UE4 Version gebaut wird. Anders ist es gar nicht möglich.