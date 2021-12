Senua's Saga: Hellblade 2: Neues Video zeigt über sechs Minuten Spielausschnitte

Vor zwei Jahren hat Ninja Theory die Game Awards genutzt, um mit Senua's Saga: Hellblade 2 die Fortsetzung des stimmungsvollen sowie thematisch interessanten Action-Adventure Hellblade anzukündigen, das 2017 im Test auf 4Players.de mit einem Platin-Award ausgezeichnet wurde.Dieses Jahr ist man erneut bei der prestrigeträchtigen Preisverleihungs-Show präsent - und zwar in Form eines Trailers. Und ausgehend von den gut sechs Minuten Spielszenen, die von Ninja Theory und Xbox Game Studios zur Verfügung gestellt werden, wird die Reise mit Senua erneut ein ganz besonderes Spielerlebnis.Was noch fehlt, ist allerdings ein Release-Termin, den Xbox Game Studios hoffentlich in den nächsten Wochen oder Monaten nachliefern. Senua's Sage: Hellblade 2 wird auf PC, Xbox SeriesX|S sowie Xbox One erscheinen und ist auch im Rahmen des Xbox Game Pass spielbar sein.Letztes aktuelles Video: GameplayReveal TGA 2021