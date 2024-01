Senua's Saga: Hellblade 2: Releasetermin des Xbox-Titels mutmaßlich vorab geleakt

Senua's Saga: Hellblade 2 – Release offenbar in wenigen Monaten

Wann erscheint? Eine Frage, die Fans des Vorgängers seit Jahren beschäftigt, aber nun gibt es offenbar eine Antwort. Noch vor dem geplanten Xbox-Livestream wurde anscheinend derdes großen Xbox-Spiels geleakt.Schon seit 2019 ist bekannt, dass Entwickler Ninja Theory unter der Führung von Microsoft an einemarbeitet. Auf ein festes Veröffentlichungsdatum wollte sich die beiden Studios bislang aber nicht festlegen. Zuletzt hieß es im Rahmen der Game Awards 2023,– offenbar wohl nicht erst am Ende des neuen Jahres.Laut Informationen des englischsprachigen Magazins Exputer soll Senua's Saga: Hellblade 2 amfür denund dieerscheinen. Der zuständige Redakteur beruft sich hierbei auf vertrauenswürdige Quellen, die aber natürlich anonym bleiben möchten. Die Information sollte daher mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden, aber allzu unrealistisch ist die Angabe gewiss nicht.Senua's Saga: Hellblade 2 wird am, eines der. Schon im Vorfeld wurde gemutmaßt, dass anlässlich desauch der Veröffentlichungstermin des Hellblade-Sequels verraten wird. Zusätzlich gibt es Spekulationen darüber, dass auchvon Obsidian undverpasst bekommen, und womöglich Microsofts Trümpfe für den Herbst und das Weihnachtsgeschäft sein könnten.Einim Mai wäre demnach durchaus passend, um in der Mitte des Jahres die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zudem bisher für den Monat noch nicht allzu viel angekündigt ist, insbesondere seitens der Konsolen-Konkurrenten Sony und Nintendo.Offiziellist der Releasetermin von Senua's Saga: Hellblade 2 derzeit aber nicht. Es bleibt die Xbox Developer-Direct 2024 abzuwarten. Dort wird auch, desse kompletter Name offenbar vor kurzem ebenfalls geleakt wurde.