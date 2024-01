Senua's Saga: Hellblade 2: Release, Spielzeit und Preis des Nachfolgers enthüllt

Senua's Saga: Hellblade 2 – Release in wenigen Monaten

Spielzeit, Preis und keine physische Version

Seit 2019 arbeitet Ninja Theory an, aber jetzt befindet sich das Action-Adventure auf den letzten Metern der Entwicklung. Im Rahmen derhaben die Entwickler jedoch nicht nur denenthüllt, sondern auch zwei weitere spannende Infos preisgegeben.Trotz der mittlerweile über vier Jahre langen Entwicklungszeit wird das zweite Spiel nicht dramatisch anders werden, ist dafür aber noch eine ganze Ecke, wie Ninja Theory festhält. Darüber hinaus hat sich das Team erneut mit Experten zusammengesetzt, um Senuas Psychosen in Hellblade 2 möglichst authentisch wiederzugeben. Selbst könnt ihr euch schon relativ bald ein Bild davon machen., aber jetzt ist es bestätigt: Hellblade 2 wird amfür denund dieerscheinen. Wie bei allen von Microsoft produzierten Spielen wird das Action-Adventure übrigens direkt am ersten Tag imerhältlich sein.Während der Xbox Developer_Direct hat das Team von Ninja Theory zudem weiterein Senua's Saga: Hellblade 2 und dessen Entwicklung gewährt. So heißt es unter anderem, dass die Entwickler dasstark überarbeitet haben. Ziel sei es, dass sich jedes Gefecht wie ein Überlebenskampf für Senua anfühlt, die schließlich keine Superheldin sei. Dementsprechend liegt der Fokus wohl auf einzelne, dafür aber sehr intensive Auseinandersetzungen.Zu guter Letzt arbeiten Ninja Theory für Hellblade erneut mit, darunter einem Professor der University of Cambridge, zusammen, um die Psychosen und mentalen Schwierigkeiten der jungen Kriegerin so authentisch wie möglich darzustellen.Auf ein deutlich umfangreiches Abenteuer mit Senua müsst ihr euch derweil nicht einstellen: Laut einem Blogeintrag auf der Xbox-Webseite wird Senua's Saga: Hellblade 2 inwerden wie der Vorgänger, sprich sieben bis acht Stunden. Überraschenderweise wird sich das im Preis niederschlagen, der miteine gute Ecke unter dem klassischen Vollpreisniveau liegt. Alternativ wird es Hellblade 2 natürlich auch im Xbox Game Pass geben.Einegibt es derweil für Käufer, die gerne ihr Spiel auch physisch in den Händen halten wollen. Senua's Saga: Hellblade 2 wird ausschließlich digital erscheinen, ähnlich wie es schon. Einen Verkauf im klassischen Einzelhandel wird es demnach nicht geben.