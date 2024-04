Leon-x schrieb am 05.04.2024 um 14:42 Uhr

Auch wenn es visuell wohl Highlight wird für das Genre, macht sich PR technisch MS nicht gerade zum Vorreiter.

30fps bei Flight Sim, Redfall am Anfang (bis der 60fps Patch kam), Starfield und jetzt Hellblade 2 wirken halt nicht ganz ?Next Gen?

Wo Sony 4k/RT/30, 1440p/60 oder 1080p/RT/60 schon öfters bietet. Sogar noch spezielle 40fps/120Hz Mode den es auf der Series X nur in A Plague Tale Requiem von einem Third gibt.

One X war mit 4k HDR, VRR, 120Hz und 16xAF schon weiter. Series bieten neben VRS nur LFC in Hardware was sie der Playstation vorraus haben. Wird mit PS5 Pro die dann wohl neben ihren eigenen Upscalingverfahren auch besser werden.

Von Vermarktung kann MS jetzt nicht wirklich mehr punkten. Nur hoffen dass die künftigen Games auch in den Bewertungen einschlagen.

Hoffen wir das Beste für Hellblade 2 was aber wohl vom Thema und Gameplay zu speziell für den Massenmarkt ist.