Senua's Saga: Hellblade 2 - Atmosphärisches Gameplay mit realitätsnahen isländischen Landschaften

Über fast viereinhalb Jahre nach der Ankündigung wirddemnächst erscheinen. Nicht zuletzt aufgrund des spektakulären, sechsminütigen Ingame-Trailers von dem Game Awards 2021 erwarten Fans eine grafische Meisterleistung.Doch die optisch filmreife Inszenierung kommt mit Einschränkungen. Zumindest Konsolenbesitzer müssen sich damit anfreunden, dass– was laut Entwickler Ninja Theorys Visual Effect Director einen plausiblen Grund habe.Auch das Gameplay von Senua’s Saga: Hellblade 2 (ja, Titel und Untertitel sind im Vergleich zum Vorgänger getauscht) sei kinoreif umgesetzt worden, wie unsere Kollegen von GamePro nach einer Preview-Session zu berichten wissen. Das Setting in Island ist derart realistisch, weil tatsächlicheund mit der Unreal Engine 5 im Spiel implementiert wurden.Damit es sich auch wirklich filmisch anfühlt, ist die Framerate auf 30 fps begrenzt – immerhin würden Kinofilme auch nur mit 24 Frames pro Sekunde laufen. Da wohlund bedächtig sind, würde diese Einschränkung wohl aber keinen großen Effekt haben – Hellblade 2 setzt mehr auf Atmosphäre.Dass sich Fans an einer derartigen Performance, die in Zeiten von mit 60 fps flüssig laufenden Open World-Titeln auf Current Gen-Konsolen als mitunter veraltet angesehen wird, war kürzlich erst ein großer Kritikpunkt am RPG-Hit. Immerhin: PC-Spieler können die Framerate von Senua’s Saga: Hellblade 2Der Nachfolger zum 2017 erschienenensoll einen ähnlichen Umfang haben, nämlich lediglich um die acht Stunden. Dafür erwartet euch anscheinend ein ausgesprochen düster-stimmungsvolles und optisch beeindruckendes Abenteuer, das. Senua’s Saga: Hellblade 2 erscheint