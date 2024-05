Senua's Saga 2: Hellblade 2 - Neuer Screenshot macht dem Anfang des dreiwöchigen Update-Streaks





Sharing something from Senua's Saga: Hellblade II every day in May until launch, day one:



Let's start with a new screenshot.



Wishlist or pre-purchase now: https://t.co/ktwuvNOjbM pic.twitter.com/JJcKv1BKSU



— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 1, 2024

Mit Beginn des Monats Mai rückt der Release vonnun auch in greifbare Nähe. Dies zelebriert Entwickler Ninja Theory ausgiebig und möchte Fans die verbleibende Wartezeit regelmäßig angenehmer gestalten und gleichzeitig die Vorfreude anfachen.Täglich möchte man nun etwas posten, was mit dem neuen Spiel in Verbindung steht. Der erste Blick aufmacht auf jeden Fall schon einmal Lust auf mehr.Der Nachfolger zum 2017 erschienenenbeeindruckte die Gaming-Welt mit jedem Trailer aufs Neue. Grafisch und atmosphärisch legt Senua’s Saga: Hellblade 2 im Vergleich zum Vorgänger offensichtlich, was der nun gepostete Screenshot von Ninja Theory noch einmal unterstreicht.Protagonistin Senua blickt über eine Felsenlandschaft, die sich in einem ruhigen See spiegelt. Das vermutlich abendliche Sonnenlicht verspricht eine. Optisch können wir uns anscheinend auf ein hohes Niveau einstellen, wenngleich nicht gesagt wurde, ob der Screenshot auf dem PC oder der Xbox Series X entstanden ist.Die nächsten Tage werden aufdecken, ob wir mit noch mehr eindrucksvollen Inhalten aus dem Spiel angefüttert werden, oder was sich die Entwickler ansonsten für Gimmicks ausgedacht haben. Senua’s Saga: Hellblade 2 erscheint. Warum das Spiel nurwird, könnt ihr hier nachlesen.