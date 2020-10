Bravely Default 2: Erscheint Ende Februar 2021 für Switch

Square Enix hat den Veröffentlichungstermin von Bravely Default 2 für Nintendo Switch bekannt gegeben. Entgegen erster Pläne wird das Rollenpiel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, sondern erst am 26. Februar 2021. Im eShop kann es für 59,99 Euro vorbestellt werden.Nintendo: "Wie das erste Spiel bietet auch Bravely Default 2 ein Kampfsystem, bei dem es auf die richtige Strategie ankommt. Die Spieler entscheiden, ob sie mehrfach in einem Zug angreifen (Brave) oder stattdessen abwehren (Default), um auf den richtigen Moment zu warten. Das Rollenspiel lädt dazu ein, wunderschöne Orte zu erkunden und neue Jobs zu lernen, von denen sich einige sogar kombinieren lassen.""Die 2020 erscheinende Fortsetzung stammt vom selben Team, das bereits den Vorgänger Bravely Default sowie das Rollenspiel Octopath Traveler entwickelt hat. In der Rolle der Helden des Lichts können die SpielerInnen eine völlig neue Welt erkunden. Untermalt wird das packende Abenteuer erneut durch die Musik von Revo (Sound Horizon/Linked Horizon), der bereits den Soundtrack für Bravely Default komponiert hat."Letztes aktuelles Video: Introducing the Asterisk Holders