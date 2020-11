Bravely Default 2: Die Rückmeldungen der Demo-Spieler

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Demoversion von Bravely Default 2 (März) haben die Entwickler auf Basis von Rückmeldungen der Demo-Spieler an Schwierigkeit, Steuerung und dem generellen Spielgefühl gearbeitet. Welche Änderungen seitdem am Spiel vorgenommen wurden, werden im Video erläutert. Das Rollenpiel wird am 26. Februar 2021 exklusiv für Switch erscheinen. Im eShop kann es für 59,99 Euro vorbestellt werden.Letztes aktuelles Video: Feedback zur DemoversionNintendo: "In diesem zauberhaften Rollenspiel von Square Enix (...) führt das Schicksal vier Held:innen zusammen. Gemeinsam brechen sie zu einer epischen und abenteuerlichen Reise auf. Sie entdecken atemberaubende Schauplätze, begegnen faszinierenden Charakteren und bekämpfen heimtückische Schurken. Indem sie gegnerische Asterisk-Träger:innen bezwingen, gewinnen sie diese für sich selbst. Die Asterisken ermöglichen es ihnen, wechselnde Jobs zu übernehmen. Wer sie geschickt miteinander kombiniert, kann im Kampf das Blatt zu seinen Gunsten wenden. Zu den verfügbaren Jobs gehören unter anderen die des mächtigen Vorkämpfers, des Weißmagiers, des Barden, des Bestienbändigers oder des Glücksspielers. Nachdem im März eine Demo-Version des Spiels erhältlich war, sammelten die Entwickler:innen das Feedback der Spieler:innen zu Aspekten wie dem Schwierigkeitsgrad und der Steuerung, um das Spielerlebnis zu verbessern."