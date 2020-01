Godfall: Offenbar sind frühe Spielszenen des für die PS5 geplanten Titels durchgesickert

Bedient sich das Kampfsystem von Godfall bei Vorbildern wie Dark Souls und Devil May Cry? Den Eindruck hinterlässt zumindest ein kleiner durchgesickerter Video-Schnipsel für das Action-Adventure Godfall, das bei den Game Awards 2019 für PlayStation 5 und PC (Epic Games Store) angekündigt wurde.Der Nutzer "YeaQuarterDongIng" postete im PS4-Subreddit einen sechs Sekunden kurzen Video-Schnipsel, der aus einem frühen internen Trailer stammen soll. Das Spiel entsteht bei Counterplay Games; Publisher ist Gearbox Publishing. Auf Nachfrage spezifizierte der Nutzer, dass das Video von Anfang 2019 stamme. Falls die Szenen echt sind, dürften sie also noch weit von dem entfernt sein, was man im finalen Spiel zu sehen bekommt. Der "Looter-Slasher" (Nahkampf-Action mit reichlich Beute) soll für beide Plattformen zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer