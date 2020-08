Godfall: Ausführliche Vorstellung des "Loot-Slashers" und der DualSense-Funktionen

Zum Abschluss der Ausgabe von State of Play ist Godfall von Counterplay Games und Gearbox Software auf der PlayStation 5 ausführlicher vorgestellt werden. In dem Video sprechen die Entwickler auch darüber, welche Ziele sie mit dem "Loot-Slasher" erreichen wollen:"Wir wollten die Beuteprogression in Action-RPGs mit Third-Person-Nahkämpfen kombinieren, um etwas zu schaffen, das wir einen Looter-Slasher nennen. Unser Spiel dreht sich also zum einen um Ausrüstung und zum anderen um die Fähigkeiten der Spieler. In anderen Worten: Wir wollen nicht nur, dass ihr großartige Waffen mit mächtigen Beuteeigenschaften findet, wir wollen außerdem, dass ihr ein Erfolgsgefühl habt, wenn ihr die vielen Kampfmechaniken meistert, die Godfall zu bieten hat. Unsere Kampfphilosophie für Godfall waren flüssige, dynamische und interaktive Kämpfe - der Fokus liegt auf der Offensive, nicht der Defensive."Letztes aktuelles Video: Combat Overview PS5 Gameplay WalkthroughKeith Lee (CEO von Counterplay Games) erklärt im PlayStation.Blog weiter, dass sie die "neuartigen Funktionen" des DualSense-Controllers auf PlayStation 5 nutzen würden, um "ein haptisch greifbares Kampferlebnis" zu schaffen."Zunächst wäre da die haptische Rückmeldung des DualSense-Controllers, mit dem sich eine Vielzahl an Oberflächen und Texturen simulieren lassen. Stellt euch vor, wie ihr einen langen Marmorflur entlang schreitet - und sich die Bewegung durch eure Stiefel ganz anders anfühlt, nicht so wie bei einem Gang durch Schotter, Erde oder Morast. Ihr schnellt über einen heißen, fast geschmolzenen Boden, um - sagen wir - in der Hitze des Gefechts einem Gegner auszuweichen, dann wüsstet ihr über die besondere Beschaffenheit des Untergrunds Bescheid, ohne einmal hinzugucken. (...) Als Zweites kommen die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers ins Spiel. Die adaptiven Trigger sind eine einzigartige PlayStation 5-Funktion: Der Widerstand der R2- und L2-Tasten passt sich so an, dass er in physikalischer Hinsicht zu den Handlungen des Spielers auf dem Bildschirm passt. (...) Standardmäßig liegen alle leichten Angriffe auf der R1-Taste, schwere Schläge auf der R2-Taste. Geht ein Treffer nach dem anderen auf euch nieder, könnt ihr mit der X-Taste ausweichen. Drückt zweimal, um einen Ausweich-Gleitschritt auszuführen. Genau das lässt den Kampf in Godfall zum Leben erwecken.""Ganz richtig, euer valorianischer Ritter besitzt auch einen Schild. Es ist das Kernelement, um gegnerische Angriffe zu blocken, Schläge im richtigen Augenblick zu parieren und sogar um Geschosse zurückzuwerfen. Ein Grundsatz von Godfall lautet: Angriff ist die beste Verteidigung. Das Spiel belohnt dich, wenn du offensiv spielst. Genau das spiegelt sich auch in den Schild-Funktionen wider. Euer Schild kann vielfältig eingesetzt werden: Werft ihn, um mehreren Gegnern Schaden zuzufügen. Schwingt ihn in einem 360-Grad-Bogen um euch herum, um nahestehende Gegner zu betäuben. Führt mit ihm einen mächtigen Wellenangriff aus, der in alle Richtungen geht. Oder setzt ihn zur Raumkontrolle ein, indem ihr mit eurem Schild zu einem Gegner springt und einen Spektralschlag ausführt."Des Weiteren haben die Entwickler bestätigt, dass es keine Mikrotransaktionen geben wird und man bei Godfall nicht auf neue Inhalte warten muss. Das Spiel soll von Anfang an vollständig sein.