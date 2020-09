Godfall: Kampf-Trailer zeigt das Action-Rollenspiel mit Nahkampffokus

Goldenen Valorplate-Skin für Silvermane, Phönix und Sperber

5x Goldene Waffenskins

Goldene Schildskins

Goldene Königsbannerskins

Einzigartigen Mehrspieler-Lobbytitel

Orangefarbenen Valorplate-Skin für Vertigo"

Counterplay Games und Gearbox Software zeigen die Kämpfe aus Godfall im folgenden Trailer. In dem "Loot-Slasher" wird es fünf Waffenklassen (Langschwert, Pike, Kriegshammer, Großschwerter und Doppelklinge) geben, die jeweils einen eigenen Spielstil ermöglichen sollen.Die Entwicker erklären: "Wir wollten die Beuteprogression in Action-RPGs mit Third-Person-Nahkämpfen kombinieren, um etwas zu schaffen, das wir einen Looter-Slasher nennen. Unser Spiel dreht sich also zum einen um Ausrüstung und zum anderen um die Fähigkeiten der Spieler. In anderen Worten: Wir wollen nicht nur, dass ihr großartige Waffen mit mächtigen Beuteeigenschaften findet, wir wollen außerdem, dass ihr ein Erfolgsgefühl habt, wenn ihr die vielen Kampfmechaniken meistert, die Godfall zu bieten hat. Unsere Kampfphilosophie für Godfall waren flüssige, dynamische und interaktive Kämpfe - der Fokus liegt auf der Offensive, nicht der Defensive."Letztes aktuelles Video: Combat TrailerDas Action-Rollenspiel mit Nahkampffokus soll Ende 2020 für PC und PS5 erscheinen. Die Basis-Version von Godfall kostet 59,99 Euro. Die Deluxe Edition, welche die erste Erweiterung umfasst, wird für 79,99 Euro verkauft. Die Ascended Edition mit weiteren Ingame-Gegenständen liegt bei 89,99 Euro. Die genannten Preise beziehen sich auf die PC-Fassung, die im Epic Games Store erhältlich ist. PS5-Preise wurden nicht genannt."Die Godfall Ascended Edition enthält das Basisspiel, Zugang zu Godfalls erster Erweiterung in 2021 direkt bei Erscheinen und folgende goldene Gegenstände im Spiel: