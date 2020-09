Godfall: Erscheint passend zum PS5-Verkaufsstart; auch für PC

Godfall is officially launching on November 12 for the PlayStation 5 & PC via Epic Games Store!



Auch Godfall wird pünktlich zur Markteinführung der PlayStation 5 erscheinen. Der "Loot-Slasher" wird hierzulande am 19. November auf der Sony-Konsole zur Verfügung stehen - sowie am 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea. Die PC-Version wird ebenfalls ab dem 12. November im Epic Games Store erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Combat TrailerDie Entwicker erklären: "Wir wollten die Beuteprogression in Action-RPGs mit Third-Person-Nahkämpfen kombinieren, um etwas zu schaffen, das wir einen Looter-Slasher nennen. Unser Spiel dreht sich also zum einen um Ausrüstung und zum anderen um die Fähigkeiten der Spieler. In anderen Worten: Wir wollen nicht nur, dass ihr großartige Waffen mit mächtigen Beuteeigenschaften findet, wir wollen außerdem, dass ihr ein Erfolgsgefühl habt, wenn ihr die vielen Kampfmechaniken meistert, die Godfall zu bieten hat. Unsere Kampfphilosophie für Godfall waren flüssige, dynamische und interaktive Kämpfe - der Fokus liegt auf der Offensive, nicht der Defensive."