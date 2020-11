Godfall: Auftakt für den Looter-Slasher auf PC und PS5

Erlebe Abenteuer in abwechslungsreichen Landschaften, von den Land-Riffen des Wasserreichs bis zu unterirdischen blutroten Wäldern des Erdreichs

Meistere alle fünf Waffenklassen, jede verbunden mit einem einzigartigen Spielstil, und eine Vielzahl an Langschwertern, Piken, Kriegshämmern, Großschwertern und Doppelklingen

Werde stärker, erlerne neue Fähigkeiten und entdecke legendäre Waffen mit mächtigen Effekten auf dem Schlachtfeld

Schalte 12 Valorkürasse frei: Göttliche, von den Sternzeichen inspirierte Rüstungen, mit denen du jeden Gegner zu Staub zermahlen wirst, der sich zwischen dich und Macros stellt

Stelle deine Kampfkünste im Turm der Prüfungen unter Beweis und fordere die stärksten Krieger zum Kampf heraus, um reichliche Beute einzustreichen

Kämpfe allein oder mit Freunden im Online-Coop im PvE für bis zu drei Spieler"

Am 12. November 2020 haben Counterplay Games und Gearbox Publishing das Action-Rollenspiel Godfall ab 77,83€ bei kaufen ) für PC und PlayStation 5 veröffentlicht. Der "Looter Slasher" wird als Standard Edition ( PlayStation Store : 79,99 Euro, Epic Games Store : 59,99 Euro), Digital Deluxe Edition ( PlayStation Store : 99,99 Euro, Epic Games Store : 79,99 Euro) und Ascended Editon ( PlayStation Store : 109,99 Euro, Epic Games Store : 89,99 Euro) angeboten. Die Digital Deluxe Edition bietet neben dem Spiel auch Zugang zur ersten Erweiterung, die 2021 erscheinen soll, die Ascended Edition zusätzlich noch diverse Skins sowie einen exklusiven Mehrspieler-Lobbytitel. Unser Test ist in Arbeit.Spielbeschreibung des Herstellers: "Aperion steht am Rande des Ruins. Du gehörst zu den letzten Valorischen Kriegern, göttergleichen Kämpfern, die Valorkürasse tragen können, eine legendäre Rüstung, die alle Träger in unaufhaltsame Meister des Nahkampfs verwandelt. Bahne dir deinen Weg durch deine Feinde und steige durch die Elementarreiche auf, um den vom Wahnsinn zerfressenen Gott, Macros, herauszufordern, der dich an der Spitze bereits erwartet. Erhebe dich in Godfall, dem ersten Looter-Slasher, einem Action-Rollenspiel mit Nahkampffokus.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer