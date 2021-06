Godfall: PS4-Version, Erweiterung "Fire & Darkness" und Lightbringer-Update angekündigt

Gearbox Publishing und Counterplay Games haben die Veröffentlichung von Godfall auf der PlayStation 4 angekündigt. Bisher war der "Looter-Slasher" ausschließlich für PS5 und PC (Epic Games Store) erhältlich. Die PS4-Version soll am 10. August 2021 erscheinen - zusammen mit der kostenpflichtigen Erweiterung "Fire & Darkness" (19,99 Dollar) und dem kostenlosen Lightbringer-Update.In "Fire & Darkness" wird man dem Feuerreich einen Besuch abstatten. Es soll das bisher größte Reich des Spiels sein. In dem Feuerreich wird man auf "fast ein Dutzend" neuer Feinde treffen, mehrere Bosse herausfordern und natürlich besondere Beute sammeln. Das Lightbringer-Update umfasst den Lightbringer-Modus als Endgame-Inhalt, in dem man gegen die Dunkelheit kämpft, um drei "Tränen" zu schließen. Danach findet ein größerer Endkampf statt. Außerdem wird mit dem Update die Endgame-Matchmaking-Beta gestartet. Man wird also nach Mitspielern für Endgame-Inhalte (Tower of Trials und Lightbringer) suchen können. Zudem werden verfluchte Gegenstände eingebaut, die einen starken Bonus gewähren, sofern man den Fluch irgendwie aufheben kann.Letztes aktuelles Video: VideoTest