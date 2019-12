Ruined King: A League of Legends Story: Rundenbasiertes Rollenspiel im LoL-Universum - 4Players.de

Mit Ruined King: A League of Legends Story ist ein storylastiges, rundenbasiertes Rollenspiel im League-of-Legends-Universum für PC angekündigt worden. Das Spiel wird von Airship Syndicate ( Battle Chasers: Nightwar und Darksiders Genesis ) entwickelt und von Riot Forge vertrieben."Die Geschichte spielt nach den Ereignissen vom Gezeitenbrand und die Spieler können zum ersten Mal in einem Spiel in der Haut von LoL-Champions das geschäftige Bilgewasser sowie die mysteriösen Schatteninseln erkunden. Mit beliebten Champions, innovativen rundenbasierten Kämpfen, wunderschönem künstlerischen Stil, brandneuen Überraschungen und ganz vielen Poros setzt Ruined King: A League of Legends Story die Geschichten vieler Champions im LoL-Universum fort und lässt dich die Welt von Runeterra auf eine spannende neue Art und Weise erleben."Letztes aktuelles Video: Teaser