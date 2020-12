Ruined King: A League of Legends Story: Erste Szenen aus dem Einzelspieler-Rollenspiel im LoL-Universum

Screenshot - Ruined King: A League of Legends Story (PC) Screenshot - Ruined King: A League of Legends Story (PC) Screenshot - Ruined King: A League of Legends Story (PC) Screenshot - Ruined King: A League of Legends Story (PC) Screenshot - Ruined King: A League of Legends Story (PC) Screenshot - Ruined King: A League of Legends Story (PC) Screenshot - Ruined King: A League of Legends Story (PC) Screenshot - Ruined King: A League of Legends Story (PC) Screenshot - Ruined King: A League of Legends Story (PC)

Das Schicksal von Bilgewater liegt in deiner Hand - und es sieht so aus, als ob du ein ansehnliches Squad zur Unterstützung parat hast: Mit diesen Worten leitet Entwickler Airship Syndicate frische Spielszenen aus Ruined King: A League of Legends Story ein, die im Rahmen der Game Awards in der vergangene Nacht gezeigt wurden. Ruined King: A League of Legends Story wird im Frühjahr 2021 für PC (Epic Games Store, Steam) und Konsolen (PS4, Switch, Xbox One) erscheinen. Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X|S folgen später. Wer das Spiel bereits für PlayStation 4 oder Xbox One erworben hat, kann später ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für seine vorhandene Version beziehen.Das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel für Einzelspieler soll sowohl LoL-Neulinge (League of Legends) als auch Veteranen ansprechen. Die Handlung findet in zwei Regionen von Runeterra statt - in Bilgewasser, einer Hafenstadt, die Heimat von Seemonsterjägern, Dockgangs und Schmugglern aus der gesamten erforschten Welt und auf den Schatteninseln, einem verfluchten Land, umhüllt von dem tödlichen schwarzen Nebel, der alles verdirbt, was mit ihm in Berührung kommt. Um einen gemeinsamen Gegner zu besiegen, müssen die Spieler eine Gruppe aus bekannten LoL-Champions bilden. Mit dabei sind Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri und Pyke.