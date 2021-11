Ruined King: A League of Legends Story: Solo-Rollenspiel im LoL-Universum ab sofort erhältlich

Überraschend hat Riot Games im Rahmen des "Riot Forge Showcase" bekannt gegeben, dass Ruined King: A League of Legends Story ab sofort für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC zur Verfügung steht. Das Einzelspieler-Rollenspiel wurde vom Team bei Airship Syndicate entwickelt, das zuletzt für Titel wie Darksiders Genesis oder Battle Chasers verantwortlich war. Ruined King ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, angesiedelt im Universum von League of Legends.„Erhebe dich gegen die Zerstörung – Vereine eine Gruppe von Champions aus League of Legends, erforsche Bilgewasser und setze Kurs in Richtung Schatteninseln, um die Geheimnisse des tödlichen schwarzen Nebels zu enthüllen“, so die Beschreibung zu Ruined King. Fans des populären MOBAs dürfen sich auf bekannte Figuren wie Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri und Pyke freuen. In Kürze soll es dann außerdem noch ein Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X|S geben.Neben dem überraschenden Release von Ruined King, wurde am Dienstag mit Hextech Mayhem: A League of Legends Story ein weiteres Spiel im LoL-Universum veröffentlicht. Für das kommende Jahr hat Riot Games mit Convergence und Song of Nunu zwei weitere Spiele im Gepäck.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer