Fast & Furious Crossroads: Fahrzeug-Action für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Fast & Furious Crossroads (PC) Screenshot - Fast & Furious Crossroads (PC) Screenshot - Fast & Furious Crossroads (PC) Screenshot - Fast & Furious Crossroads (PC) Screenshot - Fast & Furious Crossroads (PC) Screenshot - Fast & Furious Crossroads (PC) Screenshot - Fast & Furious Crossroads (PC) Screenshot - Fast & Furious Crossroads (PC)

Die "große" Ankündigung am Ende der Game Awards 2019 war nicht das neue Batman-Spiel, das weiterhin "Missing in Action" ist. Die Überraschungsgäste Michelle Rodriguez und Vin Diesel kündigten Fast & Furious Crossroads für PC, PlayStation 4 und Xbox One an. Das Action-Rennspiel wird im Mai 2020 erscheinen - passend zum neunten Kinofilm. Es wird bei den Slightly Mad Studios (Project Cars) entwickelt.Fast & Furious Crossroads wird als teambasiertes Actionspiel mit Überfällen, Spionage, High-Tech-Gadgets und Fahrzeugen beschrieben. Von "cinematischer Non-Stop-Action" an exotischen Schauplätzen ist die Rede. Neben dem Story-Modus mit Dom, Letty, Roman und neuen Charakteren wird es auch einen Mehrspieler-Modus geben, der demnächst vorgestellt werden soll. Weitere Details liegen nicht vor.Letztes aktuelles Video: Trailer