Fast & Furious Crossroads: Veröffentlichung aufgrund der Film-Verschiebung verschoben

Die Veröffentlichung von Fast & Furious Crossroads ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Eigentlich sollte das Action-Rennspiel im Mai 2020 im Windschatten des Kinofilms Fast & Furious 9 veröffentlicht werden. Der Film ist aber aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 gleich von Mai 2020 auf April 2021 verschoben worden.Bis ein neuer Termin für Fast & Furious Crossroads feststeht, werden die Slightly Mad Studios (Project Cars) und Codemasters weiter an dem Titel arbeiten. In der Ankündigung wird hervorgehoben, dass das Spiel eigentlich gar nicht direkt an den Film gebunden sei. Aber die Entscheidungen liegen nun bei Bandai Namco Entertainment Europe und Universal Games and Digital Platforms.Die Unternehmensführung geht davon aus, dass das spätere Erscheinungsdatum des F9-Films keine wesentlichen Auswirkungen auf die finanziellen Erwartungen für das Geschäftsjahr 2021 haben wird, sofern das F&F-Spiel noch im ersten Quartal des Geschäftsjahres (April bis Juni 2020) erscheint.Fast & Furious Crossroads ist bei den Game Awards 2019 für PC, PS4 und Xbox One angekündigt worden. Es wird als teambasiertes Actionspiel mit Überfällen, Spionage, High-Tech-Gadgets und Fahrzeugen beschrieben. Von "cinematischer Non-Stop-Action" an exotischen Schauplätzen ist die Rede. Neben dem Story-Modus mit Dom, Letty, Roman und neuen Charakteren wird es auch einen Mehrspieler-Modus geben, der demnächst vorgestellt werden soll.Letztes aktuelles Video: Trailer