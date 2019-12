Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Kooperatives Action-Rollenspiel der Livelock-Macher angekündigt - 4Players.de

Erinnert ihr euch noch an Baldur's Gate: Dark Alliance und Baldur's Gate: Dark Alliance 2 ? Fans der beiden Koop-Rollenspiele dürfen sich jetzt auf Nachschub freuen: Der kanadische Entwickler und Publisher Tuque Games ( Livelock ) hat im Rahmen der Game Awards 2019 nämlich Dungeons & Dragons: Dark Alliance angekündigt. Termin- und Plattformangaben wurden allerdings nicht gemacht.In dem kooperativen Action-Rollenspiel der Kanadier, die Ende Oktober von Wizards of the Coast (Dungeons & Dragons) akquiriert wurden, sollen sich bis zu vier Spieler online oder lokal zusammenschließen können, um ikonische D-&-D-Monster zu bezwingen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer