Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Der kooperative Hack-&-Slay-Feldzug beginnt im Juni auf PC und Konsolen + erste Spielszenen

Erinnert ihr Euch noch an Baldur's Gate: Dark Alliance aus dem Jahr 2001 und Baldur's Gate: Dark Alliance 2 , das drei Jahre später erschien? Lange ist es, aber in diesem Jahr wird mit Dungeons & Dragons: Dark Alliance ein neues Action-Rollenspiel im D&D-Universum erscheinen. Selbst anspielen konnten wir es noch nicht, daher fassen wir kurz und bündig die Ankündigung und die ersten Informationen zusammen.Der größte Unterschied zu den Vorgängern ist natürlich die Perspektive, denn im Gegensatz zur Diablo-typischen Sichtweise von der Seite wird man die D&D-Charaktere aus der Verfolgerperspektive steuern - natürlich mit den obligatorischen Kameraproblemen. Bis zu vier Spieler können sich gemeinsam in die Hack-&-Slay-Action stürzen, wobei die Entwickler von einem dynamischen Koop sprechen.Das Spiel ist in den Forgotten Realms angesiedelt und lässt den berüchtigten Drizzt Do'Urden und seine Gefährten (Catti-brie, Bruenor und Wulfgar) gegen allseits bekannte Monster aus der D&D-Welt antreten. Die vier Helden gehören jedenfalls zu den Klassen Kämpfer, Waldläufer, Barbar und Schurke. Es gilt Eisriesen, Beholder und Weiße Drachen zu bekämpfen, die die gefrorene Tundra von Icewind Dale auf der Suche nach dem Kristallsplitter durchstreifen - und die vier Helden müssen irgendwie versuchen, dass die Gegner den Kristallsplitter nicht in die Finger bekommen.Auf der Weltkarte wählt man verschiedene Missionen aus, die auch bestimmte Herausforderungen je nach Kampfstärke der Charaktere bieten und so stürzt man sich entweder allein oder mit bis zu drei weiteren Spielern in den Kampf. Auf dem Weg durch die Gegnerhorden sammelt man Ausrüstung und schaltete neue klassenspezifische Fähigkeiten frei, wodurch die Charaktere stärker werden und neue Herausforderungen anstehen. Neben starken Combos und individuellen Kampfstilen je nach Klasse versprechen die Entwickler gemeinsame Attacken mit anderen Teammitgliedern.Erste Spielszenen aus der PC-Version (Beta-Fassung; ohne Interface; ohne Kommentar)Während die Attacken in den ersten Spielszenen schon bildschirmerschütternd kraftvoll wirken, ist noch völlig offen, wie komplex der Charakter-Fortschritt im Detail ausfallen wird, wie die Storyaspekte ausfallen werden und wie die Entwickler mehr Abwechslung in die actionorientierten Kämpfe bringen wollen, damit sich das Geschehen nicht ganz so schnell wie z.B. bei Godfall abnutzt. Auch die Animationen der Gegner und viele Effekte wirken noch nicht wirklich fertig, zumal die Lesbarkeit der feindlichen Aktionen noch Potenzial nach oben hat.Das Spiel von Tuque Games ( Livelock ), Wizards Studio und Wizards of the Coast wird am 22. Juni 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Das Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Konsole soll kostenlos sein. Die Standard Version wird 40 Euro kosten. Die physische Steelbook Edition und die digitale Deluxe Edition für 60 Euro umfassen noch ein Artbook, den Soundtrack, ein Waffenset und die erste Erweiterung "Echoes of the Blood War".Ob Dungeons & Dragons: Dark Alliance letztlich ein überzeugender Dark-Alliance-Vertreter sein wird und für spaßige Kämpfe im Koop sorgen kann, klären wir dann spätestens im Juni im Test.