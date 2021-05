Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Zum Start im Game Pass verfügbar

Das Action-Rollenspiel Dungeons & Dragons: Dark Alliance ( ab 39,99€ bei vorbestellen ) wird pünktlich zur geplanten Veröffentlichung am 22. Juni umgehend im Game Pass verfügbar sein. Das hat Jeff Hattem verkündet, der Studioleiter & Creative Director bei Entwickler Tuque Games. Zugriff erhält man sowohl über PC und Konsole als auch über Mobilgeräte via Xbox Cloud Gaming (xCloud). Zum Release soll es außerdem eine Unterstützung für plattformübergreifendes Spielen zwischen PC und Konsole geben. Bekanntlich darf man sich auch kooperativ mit bis zu vier Teilnehmern in die Fantasywelt stürzen, in der man sich durch Icewind Dale schlägt.Letztes aktuelles Video: Hagedorn Trailer