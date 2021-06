Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Video: Überblick über das Action-Rollenspiel

Die Entwickler von Dungeons & Dragons: Dark Alliance ab 39,99€ bei vorbestellen ) stellen das Action-Rollenspiel im D&D-Universum im folgenden Trailer ausführlicher vor. Thematisiert werden die Story, die vier Charaktere, die Kämpfe, die sammelbare Ausrüstung in unterschiedlichen Qualitätsstufen und der kooperative Spielmodus. Mikrotransaktionen wird es übrigens nicht geben.Das Spiel von Tuque Games ( Livelock ), Wizards Studio und Wizards of the Coast wird am 22. Juni 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen - sowie im Xbox Game Pass für PC und Konsole.Letztes aktuelles Video: Gameplay Overview Trailer Dungeons & Dragons: Dark Alliance ist ein Action-Rollenspiel im D&D-Universum. Der größte Unterschied zu den Vorgängern ist natürlich die Perspektive, denn im Gegensatz zur Diablo-typischen, isometrischen Sichtweise wird man die D&D-Charaktere aus der Verfolgerperspektive steuern - natürlich mit den obligatorischen Kameraproblemen. Bis zu vier Spieler können sich gemeinsam in die Hack-&-Slay-Action stürzen, wobei die Entwickler von einem dynamischen Koop sprechen. Weitere Details findet ihr hier Das Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Konsole soll kostenlos sein. Die Standard Version wird 40 Euro kosten. Die physische Steelbook Edition und die digitale Deluxe Edition für 60 Euro umfassen noch ein Artbook, den Soundtrack, ein Waffenset und die erste Erweiterung "Echoes of the Blood War".