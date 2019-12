Magic: Legends: Action-Rollenspiel der Neverwinter-Macher für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC) Screenshot - Magic: Legends (PC)

Perfect World Entertainment und die Cryptic Studios ( Neverwinter ) haben im Rahmen der Game Awards 2019 das in den Welten von Magic: The Gathering angesiedelte Online-Rollenspiel Magic: Legends für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt: "In den letzten 25 Jahren hat sich das strategische Kartenspiel von Wizards of the Coast zu einem globalen Phänomen entwickelt, mit über 40 Millionen Spielern in 70 Ländern. Fans können als mächtiger zauberschwingender Planeswalker in das berühmte Multiversum von Magic: The Gathering einzutauchen, wenn Magic: Legends in 2020 mit den Beta-Tests beginnt." Die Anmeldung soll demnächst über die offizielle Website möglich sein."Es ist eine fantastische Zeit für Fans von Magic: The Gathering", so Yoon Im, CEO von Perfect World Entertainment. "Wir selbst sind große Fans und freuen uns riesig, wieder mit Wizard of the Coast zu arbeiten. Mit seinen umfangreichen Welten und dem komplexen Zaubersystem bietet Magic die perfekte Grundlage für ein MMO-ARPG mit epischen Fantasy-Abenteuern, die Spieler viele Jahre beschäftigen werden.""Wir arbeiten stets daran, das Multiversum von Magic: The Gathering zu erweitern und unseren leidenschaftlichen Fans ein einzigartiges Magic-Erlebnis auf ihren Lieblingsplattformen zu bieten", so Eugene Evans, Wizards of the Coast Vice President of Business Development. "Perfect World Entertainment und Cryptic Studios ermöglichen in Magic: Legends den Fans, als Planeswalker das Multiversum von Magic zu erleben - ein Multiversum, das sich in Magic: The Gathering, Arena, Romanen und kommenden Netflix-Serien weiterentwickelt."Der Publihser schreibt weiter: "Unter den treuen Fans von Magic: The Gathering befindet sich auch das Entwicklerteam bei Cryptic Studios, die seit 2017 hinter den Kulissen an dem Spiel arbeiten. Die Entwicklung dieses MMO-ARPGs ist eine Fortführung der Partnerschaft zwischen Wizards of the Coast und Cryptic Studios, die an den Erfolg von Neverwinter, dem beliebten MMO, das auf dem Tabletop-Abenteuer Dungeons & Dragons basiert, anschließt. Das aktuelle Entwicklerteam für Magic: Legends wird angeführt von Executive Producer Stephen Ricossa, ehemaliger Executive Producer des beliebten MMORPGs, Star Trek Online.""Cryptic Studios ist für seine Spiele bekannt, die auf beliebten Franchises basieren, und dies ist keine Ausnahme", so Stephen Ricossa. "Wir haben ein Team aus talentierten Entwicklern zusammengestellt, die große Fans von Magic: The Gathering sind und ein umfangreiches Wissen über das Franchise haben. Wir freuen uns über die Gelegenheit, das Multiversum zum Leben zu erwecken, so wie es die Fans noch nie gesehen haben." Offizielle Details und Features zu Magic: Legends sollen im Januar 2020 veröffentlicht werden. Hier ein erster Vorgeschmack: