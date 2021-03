Magic: Legends: Weltenverzauberungen und Schwierigkeitsgrade

Perfect World Entertainment und die Cryptic Studios haben die Optionen für die Anpassung des Schwierigkeitsgrades und die möglichen Herausforderungen in Magic: Legends bekanntgegeben . Der folgende Trailer zeigt die Schwierigkeitsmodifikatoren und die benutzerdefinierten Herausforderungen wie die Regions- und die Weltenverzauberungen. Die Open Beta für Magic: Legends beginnt am 23. März. Die Anmeldung hierfür ist auf www.PlayMagicLegends.com verfügbar.Die Entwickler schreiben: "Magic: Legends ist ein free-to-play, hack'n'cast Online-ARPG, basierend auf dem berühmten Sammelkartenspiel von Wizards of the Coast, Magic: The Gathering. Uralte Mächte lauern in der Dunkelheit, daher müssen Spieler die Rolle von Planeswalkern einnehmen, mächtige Zauberer, die zwischen Welten reisen können. Bei der Erkundung verschiedener Welten werden Spieler Zaubersprüche sammeln und ein strategisches Deck erstellen, um das Chaos des Schlachtfelds zu kontrollieren und das Multiversum vor der bisher größten Gefahr zu retten. Magic: Legends wurde von Cryptic Studios entwickelt, wird von Perfect World Entertainment veröffentlicht und erscheint in 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4."Letztes aktuelles Video: Schwierigkeitsgrade Modifikatoren