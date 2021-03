Magic: Legends: Offener Betatest auf PC (Arc Games und Epic Games Store) gestartet

"Der Geomagier setzt die Kraft der Erde ein, um seine Gegner im Nahkampf mit verheerenden Stein- und Lavaangriffen zu vernichten. Mit seinem Steinschild hält er Angriffen stand, die andere Planeswalker überwältigen würden. Geomagier bevorzugen die Beschwörung von Goblins, Kavu und Erdelementaren.

setzt die Kraft der Erde ein, um seine Gegner im Nahkampf mit verheerenden Stein- und Lavaangriffen zu vernichten. Mit seinem Steinschild hält er Angriffen stand, die andere Planeswalker überwältigen würden. Geomagier bevorzugen die Beschwörung von Goblins, Kavu und Erdelementaren. Der Gedankenmagier personifiziert kühlen Intellekt. Er verlässt sich auf die Macht der Gedanken und bekämpft seine Gegner aus sicherer Entfernung. Er kontrolliert Projektile mit Telekinese und hält gefährliche Gegner mit Schlafzaubern fest oder bringt sie auf seine Seite.

personifiziert kühlen Intellekt. Er verlässt sich auf die Macht der Gedanken und bekämpft seine Gegner aus sicherer Entfernung. Er kontrolliert Projektile mit Telekinese und hält gefährliche Gegner mit Schlafzaubern fest oder bringt sie auf seine Seite. Der Bestienrufer verkörpert urweltliche Mächte und die Wildnis. Er besiegt gegnerische Horden mit vernichtenden Hieben einer massiven Geisteraxt, während sein Ätherfuchs und andere beschworene Bestien seine Gegner angreifen.

verkörpert urweltliche Mächte und die Wildnis. Er besiegt gegnerische Horden mit vernichtenden Hieben einer massiven Geisteraxt, während sein Ätherfuchs und andere beschworene Bestien seine Gegner angreifen. Der Weihepriester ist gleichermaßen geschickt, seine Gegner mit sengenden Lichtblitzen zu strafen und die Wunden gefallener Kameraden zu heilen. Diese Klasse beschwört Engel, Paladine und jene, die sich dem Schutz gewidmet haben, während sie Gegner mit dem Licht der Rechtschaffenheit niederstrecken.

ist gleichermaßen geschickt, seine Gegner mit sengenden Lichtblitzen zu strafen und die Wunden gefallener Kameraden zu heilen. Diese Klasse beschwört Engel, Paladine und jene, die sich dem Schutz gewidmet haben, während sie Gegner mit dem Licht der Rechtschaffenheit niederstrecken. Der Nekromagier führt tödliche Rituale aus, um seine Gegner zu vernichten und Horden von Untoten auferstehen zu lassen. Diese Klasse setzt ihre einzigartige Verbindung zum Tod ein, um anderen das Leben zu entziehen und die Gegner mit schrecklichen Flüchen zu schwächen."

"Shiv - Eine vulkanische Insel auf Dominaria – bewohnt von Ghitu-Stämmen, Goblins, Ogern und Drachen.

Benalia - Eine Kirchenstadt auf Dominaria, wo hügelige Ebenen auf dunkle Sümpfe treffen. Das Volk von Benalia ist im Krieg mit den Fanatikern der Kabbalisten und ihren Dämonen.

Tazeem - Der Dschungelkontinent auf Zendikar bietet geheimnisvolle Polyeder, massive Wälder und weitreichende Flüsse – bewohnt von Meervolk, Elfen und wilden Kreaturen.

Tolaria - Eine tropische Akademie auf Dominaria – voller aufstrebender Zauberer, HomaridBestien und Artefaktkonstrukte.

Gaven - Eine Provinz auf Innistrad, in der die Siedlungen und Bürger ständig von Werwölfen und Untoten angegriffen werden.

Meditationsreich - Eine wechselhafte Ebene mit rätselhaftem Ursprung und unzähligen Geheimnissen, die einem unbekanntem Meister dient."

Die Open Beta von Magic: Legends ist auf dem PC gestartet worden, und zwar auf Arc Games und im Epic Games Store . In dem Free-to-play-Action-Rollenspiel von Perfect World Entertainment und Cryptic Studios (Neverwinter, Star Trek Online) kann man als Planeswalkers fünf verschiedene Regionen bereisen und mehr als 175 Zaubersprüche und 170 Ausrüstungsteile sammeln, die von Magic: The Gathering inspiriert wurden. Die Vollversion des Spiels soll im Laufe des Jahres auf PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden ( zur Vorschau )."Spieler, die Magic: Legends auf Arc Games herunterladen, erhalten für ihren Charakter das Gaven-Hüter-Kostüm, das Schläger-Aussehen für den Ogermörser sowie zwei Beute- und Missionsboosts. Benutzer des Epic Games Stores können bis zum 6. April um 18:00 Uhr ein kostenloses Moorland-WaldläuferKostüm, Moorland-Waldläufer-Kreaturenaussehen und zwei Beuteboosts einfordern", heißt es vom Publisher."Dies ist wirklich ein historischer Moment für das Team von Cryptic Studios", sagte Stephen Ricossa, Executive Producer bei Cryptic Studios. "Magic: Legends hat einen langen Weg hinter sich gebracht, seit wir Wizards of the Coast unsere Idee im Jahr 2016 vorgestellt haben. Das Team hat in den vergangenen Jahren ein unvergleichliches ARPG-Erlebnis geschaffen, das die Fantasy der Planeswalker mit schnellen Kämpfen und strategischem Deckbau verbindet. Wir freuen uns, dass Spieler heute zum ersten Mal das Multiversum betreten können."In der Open Beta hat man Zugriff auf fünf Planeswalker-Starterklassen. Weitere Klassen sollen später hinzugefügt werden:Man wird fünf Regionen auf vier Welten erkunden können, die aus den Kartensets von Magic: The Gathering stammen:Letztes aktuelles Video: Die Inhalte der Open Beta