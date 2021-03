Magic: Legends: Entwickler reagieren auf Kritik an Monetarisierung, Stabilität und Endgame

Der offene Betatest von Magic: Legends ist in der vergangenen Woche angelaufen und kurz darauf häufige sich die Kritik an dem Titel - einerseits aufgrund spielerischer Schwächen des Action-Rollenspiels ( vgl. unsere Vorschau ) und andererseits aufgrund der von vielen Beta-Teilnehmern als aggressiv wahrgenommenen Monetarisierung des Free-to-play-Spiels.Executive Producer Steve Ricossa griff die Kritik auf und erklärte, dass sie zunächst Server-Verbesserungen vorgenommen und mit Performance-Optimierungen weitergemacht hätten, um die Bildwiederholraten zu erhöhen bzw. zu stabilisieren.Zum Thema Monetarisierung sagte er: "Ich möchte mich zunächst bei unseren Spielern für ihr Feedback und die Diskussionen bedanken. Es ist wichtig für uns, das Spiel zu monetarisieren, und ein großer Teil der Open Beta ist, zu verstehen, wie wir den Spielern wertvolle Inhalte anbieten können - und wir hören euch. Die Klassen-Freischaltung für den Dimir-Meuchler (und der Nachtschleierschleicher-Zauberspruch) werden nun auch mit Stufe 50 im kostenlosen und Premium-Pfad des Battlepasses freigeschaltet, sodass sich alle Spieler diese Klasse komplett durch Gameplay erarbeiten können. Wir sind gespannt auf weiteres Feedback von euch und möchten mit euch zusammenarbeiten, um die Monetarisierung des Spiels noch weiter zu verbessern. Zusätzlich zu diesem Feedback möchte ich auch den Währungstausch ansprechen. Für unsere frühen Spieler haben wir 1 Million Äther in den Währungstausch gestellt, damit sie den Währungstausch sofort nutzen können. Ohne dies wäre der Tausch nur dann möglich, wenn die Community ihre eigenen Reserven erfarmt hätte. Der Wechselkurs von 1:385 wurde gewählt, weil dies die Daten waren, die wir aus den Closed Alpha Tests analysiert hatten. Sobald dieser Vorrat erschöpft ist, wird der Währungstausch komplett durch den von der Community zur Verfügung gestellten Äther laufen."Ansonsten wollen sie das Tutorial straffen, die Chatfunktion verbessern (weniger Spam) und die Spieler-zu-Spieler-Kollisionen entfernen. Mitte April soll das nächste Update mit Komfortfunktionen, allgemeinem Feinschliff und Stabilitätsverbesserungen folgen.Den Endgame-Zustand beschreibt Steve Ricossa so: "Es gab viele Diskussionen über das derzeitige Endspiel von Magic: Legends in der Open Beta. Da das Spiel sehr neu ist und wir es noch nicht offiziell besprochen haben, möchte ich nun erläutern, was wir unter Endspiel verstehen. Die vollständige Tiefe des Reichs wurde in den bisherigen Blogs womöglich unterschlagen. Dieses System besitzt 4 Arbeitsstationen mit jeweils 10 Stufen, 5 Länderfarben mit jeweils 10 Stufen und der zentrale Ätherkern mit 10 Stufen. Jede Station wird euch neue Vorteile gewähren, wie bessere Artefaktbeute, die Herstellung von Weltenverzauberungen, bedeutende Verringerungen der Aufwertungskosten für Zaubersprüche, einzigartige Artefakte und etwa 30 % aller Zauberspruch-Freischaltungen im Spiel. Dieses System baut komplett auf den farmbaren Spielwährungen Äther und Planares Mana auf. Die Schwierigkeitsgrade, die wir implementiert haben, arbeiten mit dem Reich zusammen und bieten nicht nur größere Herausforderungen, sondern auch wesentlich mehr Beute und mehr Belohnungen für diese Beute. Ihr werdet eine höhere Chance auf Zaubersprüche, Artefakte und Ausrüstung erhalten, um eure Optionen für neue Profile zu maximieren. Ihr werdet auch mehr EP für eure Klassen, mehr Gold, Äther, Zauberseiten, Artefaktfragmente und Aufwertungsmaterialien für eure Ausrüstung erhalten."