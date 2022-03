Sons of the Forest: Survival-Spiel lässt noch einige Monate auf sich warten

Hey Everyone,



Over these past few weeks, we have realized that our May 2022 release date for Sons Of The Forest was overly ambitious. To be able to deliver our vision of the next step in survival games, we’ve decided to move our release date to October 2022



The team at Endnight pic.twitter.com/R9xRCUbtIt



— Endnight Games (@EndNightGame) March 25, 2022

Ursprünglich sollte das Survival-Spiel Sons of the Forest eigentlich am 20. Mai 2022 für den PC erscheinen. Doch nun – also bereits einige Wochen vor dem Release - teilte das zuständige Entwicklerstudio Endnight Games mit, dass sich die Fans leider etwas länger gedulden müssen.Das Team hat wohl gemerkt, dass es für die Fertigstellung von Sons of the Forest etwas mehr Zeit benötigt und mit dem ursprünglichen Termin etwas über das Ziel hinausgeschossen waren. In der Erklärung heißt es:"Im Verlauf der letzten Wochen haben wir feststellen müssen, dass unser Mai-2022-Release-Termin für Sons of the Forest etwas zu ambitioniert gewesen ist. Um unsere Vision des nächsten Schritts bei den Survival-Spielen abliefern zu können, haben wir uns dazu entschieden, den Release auf den Oktober 2022 zu verschieben."Einen neuen konkreten Termin konnte Endnight Games bisher allerdings nicht nennen. Das dürfte jedoch im Verlauf der nächsten Monate noch folgen. Wir halten euch diesbezüglich natürlich weiterhin auf dem Laufenden.