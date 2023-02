Sons of the Forest: Neuer Gameplay-Trailer zeigt den Multiplayer-Modus

Sons of the Forest: Atmosphärischer Multiplayer-Trailer macht Lust auf mehr

PC-Spieler können bereits in wenigen Tagen mit der Early-Access-Phase in Sons of the Forest eintauchen. Grund genug, uns einen frischen Multiplayer-Trailer zu servieren., der von Endnight Games entwickelt wird, erscheint zunächst nur in der PC-Version. Auf die Konsolenvariante müssen wir uns also noch etwas gedulden, dies soll der Sache aber keinen Abbruch tun: Schon jetzt bekommen wir einen Eindruck davon, was uns und unsere Mitstreiter im Mehrspieler-Modus erwartet.Schon im ersten Teil des Forest -Franchise war der Mehrspieler-Modus eine besonders spannende Komponente, versprach er doch geteilten und damit verdoppelten Survival-Spaß für abenteuerlustige Aufbaufans. Auch in Sons of the Forest sollen wir wieder gemeinsam mit unseren Freunden sammeln, werkeln und uns gegen die wildgewordenen Waldbewohner wehren. Wie das aussieht, bekommen wir in dem rund zwei Minuten langen, exklusiven Multiplayer-Trailer zu sehen:Natürlich seid ihr nicht darauf angewiesen, dass eure Freunde sich gemeinsam mit euch auf die Insel stürzen. Als Solist bekommt ihr kurzerhand ein paar KI-gesteuerte Begleiter an die Seite gestellt , die euch im Kampf um euer Überleben tatkräftig unterstützen sollen. Für den Bau riesiger Basen lohnt es sich jedoch, den einen oder anderen realen Mitstreiter von dem Projekt zu überzeugen, um euch das Leben etwas zu erleichtern.In einer Gruppe von bis zu acht Spielern ist es möglich, in "The Forest 2" durch den verregneten Wald zu streifen und den Bau einer Basis voranzutreiben, während ihr euch gegen die gruseligen Gegner verteidigen müsst. Am Donnerstag, dem 23. Februar, soll es endlich so weit sein: Dann startet die. Konsoleros müssen sich noch etwas gedulden, Beobachtern zufolge könnte der Release für die PlayStation und die Xbox erst im kommenden Jahr folgen.Letztes aktuelles Video: Trailer 2020