Sons of the Forest: Erscheint heute im Early Access - hier sind alle Infos

Wie lange soll der Early Access dauern?

Da einst geplant war, dass Sons of the Forest direkt als Vollversion erscheinen sollte, wird der Early Access des Survival-Spiels recht umfangreich ausfallen. So könnt ihr bereits die komplette Story im Single- und Multiplayer erleben. Letzterer ermöglicht euch Partien mit bis zu acht Spielern, bei denen ihr euch gemeinsam dem Überlebenskampf stellen könnt Darüber hinaus könnt ihr auch schon die neuen KI-Begleiter kennenlernen, das überarbeitete Bausystem zu eurem Vorteil nutzen, wechselnde Jahreszeiten genießen und natürlich das eine oder andere Geheimnis erkunden.Die Entwickler rechnen mit keiner allzu langen Verweildauer. Etwa sechs bis acht Monate soll die Early-Access-Phase dauern, wobei das nicht in Stein gemeißelt ist. Man werde erst Sons of the Forest in die Vollversion entlassen, wenn man sich sicher ist, dass es die entsprechende Qualität aufweist.Danach könnte Sons of the Forest auch für die Konsolen erscheinen. Eine Ankündigung diesbezüglich gibt es bisher aber noch nicht zu vermelden.Letztes aktuelles Video: Trailer 2020