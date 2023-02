Sons of the Forest: Simples Tool macht den Einstieg leichter

Sons of the Forest: Mit den interaktiven Maps behaltet ihr den Überblick

(Kannibalen-)Camps

Höhleneingängen

Dörfern

Spawn-Punkten

interessanten Orten

gefragten Gegenständen

und allerhand Tieren

Seit seinem Start vor wenigen Tagen lässt Survival-Abenteuer. Doch auch viele Neulinge wagen den Sprung ins kalte Wasser.Dabei kann der Einstieg in das Spiel nicht nur aufgrund der Gefahren, die in der sich weit erstreckenden, offenen Welt lauern, zu einer Herausforderung werden. Auch die Orientierung kann in Sons of the Forest, vor allem, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, schwieriger fallen. Abhilfe schafft eine coole interaktive Karte.Glücklicherweise haben sich gleich mehrere Seiten zur Aufgabe gemacht, eine interaktive Map für Sons of the Forest und seine Locations zur Verfügung zu stellen. Sowohl das Portal " target="_blank">Gamepressure als auch das auf hilfreiche Videospiel-Karten spezialisierte Map Genie bieten eine erste Lösung, die sich noch in laufender Entwicklung befindet, an. Hier habt ihr die Möglichkeit, unter anderem nachzu filtern. Während die interaktive Map von Gamepressure mit einem einfachen Design, das sich auf das Wesentliche beschränkt, daherkommt, besticht die Karte von Map Genie schon jetzt durch präzisere Filtermöglichkeiten, die es erfahreneren Söhnen des Waldes ebenfalls etwas leichter machen dürfte. Außerdem könnt ihr hier Notizen machen und euren Fortschritt festhalten, sofern ihr euch für die Pro-Version des Tools entscheidet.Beide Portale geben derweil an, dass ihre interaktiven Karten für Sons of the Forest noch nicht abgeschlossen seien und versehen sie deshalb mit dem "Work in Progress"-Tag(kurz WIP). Auch wir können euch den Start in den Survival-Hit etwas vereinfachen und fassen an anderer Stelle noch einmal alle wichtigenLetztes aktuelles Video: Trailer 2020