Sons of the Forest: Leak gibt Ausblick auf mögliche kommende Inhalte

Sons of the Forest: Neue Gegenstände in den Spieldateien entdeckt

ist aktuell in aller Munde: Das Survival-Spiel befindet sich zwar derzeit noch in seiner Early Access-Phase, dennoch gibt nun ein Leak einen Ausblick darauf, was noch kommen könnte.Noch fehlt es vielen Spielern an Inhalten, mit denen sie ihren Tag auf der weitläufigen Karte von Sons of the Forest verbringen können. Doch dies könnte sich mit einigen Ergänzungen in der Zukunft ändern und von ein paar von ihnen wissen wir bereits jetzt, sollten sich die Informationen bewahrheiten.Auf der Suche nach frischen Inhalten, stieß Reddit-Nutzer TOx1C kürzlich in den Spieldateien von Sons of the Forest auf einige neue Gegenstände. Darunter finden sich nicht nur ein paar Tools, die euch auf der Insel weiterbringen sollen, sondern sogar Waffen, die es bislang so ebenfalls nicht im Spiel gibt.Dazu zählen neben einem Eispickel, der womöglich sogar zum Überwinden steiler Hindernisse verwendet werden kann, auch ein Fernglas, ein Luftgewehr sowie ein eher herkömmliches Schießeisen. Außerdem ist die Rede von diversen Waffenaufsätzen und von einem Nachtsichtgerät, das euch vor allem bei der Erkundung der düster gehaltenen Caves und nach Einbruch der Dunkelheit behilflich sein dürfte.Doch nicht nur das: TOx1C ging noch einen Schritt weiter und wagte den Versuch, über die Konsole des Spiels an die Gegenstände zu gelangen. Mit Erfolg: Auf einem Bild sieht man, wie einige der Items wie beispielsweise das Fernglas vor ihm auf dem Boden liegen. Verwenden lassen sich diese jedoch bislang nicht.Schon kurz nach seinem Release kann sich Sons of the Forest mit beeindruckenden Verkaufszahlen auf Steam brüsten. Ein besonders hilfreiches Tool findet ihr derweil aber gar nicht im Spiel selbst:vonjetzt noch leichter.Letztes aktuelles Video: Trailer 2020