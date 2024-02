Sons of the Forest: Version 1.0 mit zahlreichen Verbesserungen und neuen Mysterien erschienen

Sons of the Forest (Survival & Crafting) von Endnight Games - Bildquelle: Endnight Games Ltd

Sons of the Forest: Version 1.0 mit neuen Inhalten und vielen Verbesserungen

Survival-Fans kommen bislang im Jahr 2024 voll und ganz auf ihre Kosten:und jetzt auch noch die Vollversion von. Nach ziemlich genau einem Jahr im Early Access gibt es nun den großen, der viele Verbesserungen, neue Inhalte und einen alten Bekannten ins Spiel bringt.Am 23. Februar 2023 ist Sons of the Forest nach der einen oder anderen Verschiebung im Early Access bei Steam gestartet und konnte sich. Zwölf Monate später haben die Macher jetzt ihr Ziel erreicht und dem Survival-Abenteuer denverpasst, und der hat es noch einmal in sich.Auf der rein inhaltlichen Ebene bringt das Update 1.0 für Sons of the Forest einige Erweiterungen für die Story des Spiels: Es gibt ein neues, auf euren Entscheidungen basierendesund. Außerdem könnt ihr erneut auf Timmy aus dem erstentreffen, der als vollständiger NPC hinzugefügt wurde.Darüber hinaus gibt es, einwenn ihr ungefiltertes Wasser zu euch nehmt und mehr Höhlen und Wege innerhalb der Spielwelt. Natürlich gibt es ebenso, die euch das Überleben im besten Falle ein wenig erleichtern. Die vielleicht spannendste Änderung: Daskann ab sofort komplett zusammengesetzt werden. Die Patch-Notes verraten allerdings nicht, was dann passiert, aber es gibt offenbar mehr als nur eine Anwendungsmöglichkeit.Zu guter Letzt fügt Version 1.0 einenhinzu, bei dem ihr sämtliche Items im Inventar habt und Gebäude sofort platzieren könnt. Den neuen Modus müsst ihr jedoch erst freischalten, in dem ihr die Kampagne durchspielt. Immerhin: Das Update ist mit alten Speicherständen kompatibel, sprich ihr müsst nicht zwingend von vorne anfangen. Allerdings werdet ihr manche neuen Ereignisse dann nicht zu Gesicht bekommen.Wie es übrigens jetztmit Sons of the Forest weitergeht, ist noch nicht ganz geklärt. Klar ist, dass das Survival-Spiel weiterhin Updates erhalten wird, aber wie groß diese schlussendlich ausfallen werden, wird die Zeit zeigen., befindet sich aber natürlich noch im Early Access.