Nine to Five: Ernsthafter Taktik-Shooter ohne tanzende Hasen angekündigt - 4Players.de

Teamwork statt Tänze sollen im frisch angekündigten Nine to Five den Spielablauf dominieren. Mit einem fetten Seitenhieb gegen die bunte Kostüm-Kultur in Battle-Royale-Shootern kündigte Redhill Games heute früh bei den Game Awards seinen Taktik-Shooter für den PC an.Ein Datum steht noch nicht fest. Die offizielle Website erläutert:"Nine to Five ist ein taktischer First-Person-Shooter, in dem cleveres Teamwork über rohe Gewalt und Reflexe triumphiert. In dem in der nahen Zukunft handelnden Spiel regieren die Konzerne - und ein Söldner zu sein ist nur ein Job von vielen.In Nine to Five treten drei Teams mit je drei Spielern in intensiven Runden gegeneinander an. Jede Runde beeinflusst, wie die nächste startet, wenn du also die sich stetig ändernden Aufgaben der Konzerne erledigen willst, musst du deine Herangehensweise ständig anpassen.Mit dem Fokus aufs Austricksen der Konkurrenz anstelle vom Ausschalten ist Nine to Five eine dynamische Interpretation des Taktik-Shooters. Er gibt dir die Chance, eine Rolle im Team zu finden und Spaß zu haben - sogar, wenn du nur 15 Minuten Zeit hast."