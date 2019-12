Path of the Warrior: Oculus veröffentlicht überraschend VR-Brawler im Stil von Streets of Rage - 4Players.de

"Wir unterbrechen das laufende Programm mit dieser Eilmeldung ... Chaos regiert heute Abend in den Straßen von Rage City! Die Myriaden lokaler Gangs, früher stets im Krieg miteinander, haben sich unter einem neuen mysteriösen Gangsterboss verbündet ... Mr. S. Gangster sind nun omnipräsent in der ganzen Stadt und entfesseln eine Welle des Terrors. Die Polizei ist überfordert! Die Öffentlichkeit schwebt in Gefahr! Kann jemand dieser Verbrechensflut ein Ende setzen? Kann jemand die Stadt retten?"









Entwickler Twisted Pixel ( Defector ) und Publisher Oculus Studios haben heute früh überraschend den klassischen Brawler Path of the Warrior für die VR-Headsets Rift und Quest veröffentlicht . Er nimmt sich offenbar bekannte Oldies des Genres wie Streets of Rage und die Story des Films The Warriors zum Vorbild.