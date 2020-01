Path of the Warrior: Update fügt einen Koop-Modus für den VR-Brawler hinzu

Der VR-Brawler Path of the Warrior hat nach dem jüngsten Update auch einen Koop-Modus zu bieten. Damit hat Twisted Pixel sein zuvor abgegebenes Versprechen eingelöst. Wie DualShockers schreibt, erlaubt es der Koop-Modus, die gesamte Kampagne mit einem weiteren Mitspieler über eine Onlineverbindung gemeinsam durchzuspielen. Path of the Warrior unterstützt sowohl CrossBuy als auch CrossPlay. Damit können Besitzer einer Oculus Quest gemeinsam mit Rift-Nutzern losziehen. Unabhängig davon, für welche der beiden VR-Plattformen man das Spiel kauft, kann man es auch auf der anderen nutzen. Wer beide Headsets besitzt, kann aufgrund der Nutzungsbeschränkungen aber nicht einfach eines an einen Freund weiterreichen und die gleiche Fassung nutzen, weil beide Spieler mit verschiedenen Konten (bzw. separaten Käufen) im VR-Brawler unterwegs sein müssen.Path of the Warrior ist im Oculus Store zum Preis von knapp 20 Euro erhältlich.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer