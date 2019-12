Gothic Remake: In Planung: Entwickler warten auf Fan-Rückmeldungen; spielbarer Prototyp steht bereit - 4Players.de

Screenshot - Gothic (PC) Screenshot - Gothic (PC) Screenshot - Gothic (PC) Screenshot - Gothic (PC) Screenshot - Gothic (PC) Screenshot - Gothic (PC) Screenshot - Gothic (PC) Screenshot - Gothic (PC)

THQ Nordic plant ein Remake von Gothic, aber bevor das Vorhaben groß und aufwändig in Produktion gehen wird, hat das neue THQ-Nordic-Studio in Barcelona eine spielbare Prototyp-Demo veröffentlicht, den sogenannten "Playable Teaser". Wenn die Rückmeldungen der Spieler auf diesen Prototypen positiv ausfallen oder viel konstruktives Feedback einbringen, könnte das Remake des Kult-Rollenspiels tatsächlich in Angriff genommen werden.Das Remake von Gothic wird auf der Unreal Engine 4 basieren und umfasst weitere Verbesserungen u.a. am Kampfsystem, wobei viele Elemente im "Playable Teaser" noch in Entwicklung und längst nicht final sind. In dem Zusammenhang wird von einer modernen Interpretation des Klassikers gesprochen. Über die allgemeinen Remake-Ambitionen schreiben die Entwickler: "Mit dem Wechsel auf die Unreal Engine 4 wird vom Original nur das Setting, die Geschichte, die Atmosphäre, die Musik und die Welt von Gothic bleiben. Technisch wird alles neu geschaffen: Die Grafik, der Sound und verschiedene Systeme werden überarbeitet und an moderne Standards angepasst."Alle Spieler, die eines der Piranha-Bytes-Spiele auf Steam besitzen, also Gothic 1-3, Risen 1-3 oder ELEX, erhalten Zugriff auf den kostenlosen, spielbaren Prototyp. Sie dürfen das bislang namenlose Gothic-HD-Projekt antesten und die Minenkolonie von Khorinis erkunden. Die Spielzeit beträgt ungefähr zwei Stunden. Im Anschluss erscheint ein kurzer Fragebogen, der für THQ Nordic die Kernfrage beantworten wird: Soll ein neues Gothic im modernen Gewand in Produktion gehen oder wollen die Fans lieber, dass das Erbe unberührt bleibt?Piranha Bytes ist in das Projekt nicht eingebunden. Sie arbeiten an einem anderen Titel, der 2020 angekündigt werden soll - sehr wahrscheinlich ELEX 2. Zugang zum "Playable Teaser" erhält man nur, wenn man Gothic, Gothic 2, Gothic 3, Risen, Risen 2, Risen 3 oder ELEX auf Steam besitzt. Käufer der besagten Spiele (ab heute) erhalten ebenfalls Zugriff auf den Prototypen.