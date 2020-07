Gothic Remake: Die Neuauflage soll sich stärker an dem Original als an dem "Playable Teaser" orientieren

I did a podcast about @gothicthegame - short summary:

- The final remake will change a lot from PT and get closer to the original

- We are currently about 25 people working on the Gothic Remake and are focusing on all the core system

- We are doing some prototypes about combat https://t.co/RcZVBQ7oer



— Reinhard Pollice (@ElMegalomator) July 18, 2020

Das Remake von Gothic wird sich deutlich von dem spielbaren Prototyp (Playable Teaser) aus dem Dezember 2019 unterscheiden, erklärte Reinhard Pollice (Business & Product Development Director bei THQ Nordic) in einem GameStar-Podcast . Pollice führte aus, dass sich das Remake deutlich stärker an dem Original aus dem Jahr 2001 orientieren würde. Seine Ausführungen klingen so, als ob die Neuauflage weniger eine "Neuinterpretation" des Klassikers werden soll.Derzeit arbeiten 25 Personen an dem Rollenspiel-Remake. Zunächst wollen sie sich um die "Kernsysteme" kümmern, wobei mehrere Prototypen für das Kampfsystem entwickelt werden, um mehr Ideen in diesem Bereich testen zu können. Pollice meinte ebenfalls, dass die Dialoge des Rollenspiels nicht verändert werden sollen. Generell soll die Geschichte nur leicht ergänzt werden. An den Originalsprechern wollen sie ebenfalls festhalten.Das Gothic Remake wird für PC und die nächste Konsolengeneration (PlayStation 5 und Xbox Series X) entwickelt. Die Veröffentlichung soll nicht vor 2021 erfolgen.THQ Nordic hatte im Dezember 2019 einen Prototyp-Test gestartet, um herauszufinden, ob Interesse an einem Remake von Gothic bestehen würde. Gut zwei Monate nach der Veröffentlichung des spielbaren Prototypen haben die Spieler laut THQ Nordic ein eindeutiges Feedback zur Entwicklung der Neuauflage abgegeben: "Die Fans wollen ein neues 'altes' Gothic und die überwältigende Mehrheit (genau: 94,8 %) haben dafür gevotet, das legendäre deutsche Rollenspiel aus dem Jahr 2001 mit einem Remake zu würdigen."Letztes aktuelles Video: Playable Teaser Der Auftakt