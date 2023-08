Gothic Remake: Das Alte Lager im neuen Trailer vorgestellt

Gothic Remake: Das Alte Lager im Jahr 2023

Vor gut vier Jahren haben THQ Nordic und Alkimia Interactive erstmals dasangekündigt. Seitdem ist es verhältnismäßig still um das Projekt geworden, aber nun gibt es ein– aber kein Gameplay.Im Rahmen desstellte der Publisher zusammen mit dem aus Barcelona stammenden Entwicklerstudio einenzum Gothic Remake vor. Trotz fehlender Spielszenen werden Fans darin einige Elemente des Rollenspielklassikers sofort wiedererkennen. Zu einem Release wird aber geschwiegen.Im Fokus des neuen Trailers zum Gothic Remake steht das, welches einer der Dreh- und Angelpunkt der ehemals von Piranha Bytes erdachten Spielwelt ist. Der Ort ist im Trailer sehr gut wiederzuerkennen. Das gilt ebenso für die raue Atmosphäre, in der kein Blatt vor dem Mund genommen wird, zudem wird mehr als überdeutlich gezeigt, dass ihr auch wieder schleichen und die Zimmer anderer Bewohner ausrauben könnt – wenn man sich dabei nicht erwischen lässt natürlich.Richtige Spielszenen sind das aber nicht, sondern es ist eben ein. Der endet auch unangenehm für den Protagonisten im Video, der mindestens am nächsten Morgen richtig fiese Kopfschmerzen haben wird. Das hat man halt davon, wenn man seine gierigen Finger nicht bei sich lässt.Etwas schade: Die, die ja irgendwie zu Gothic dazu gehört, gibt es im Trailer nicht zu hören. Stattdessen ist alles auf englisch gehalten. Für einen Trailer, der sich auch ans internationale Publikum richtet, aber sicherlich die beste Entscheidung.Was auch fehlt: Konkrete Gameplay-Infos oder einen Plan, wann denn mit dem Gothic Remake zu rechnen ist. Ein Jahr haben THQ Nordic und Alkimia Interactive nicht verraten. Lediglich ein weiteres Mal bekräftigt, dass die Neuauflage fürunderscheint.