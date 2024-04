Gothic Remake: Die Collector's Edition im Detail

die Vollversion des Remakes

Schläfermaske (34x24 cm) inklusive Wandhalterung

Notizbuch aus Echtleder

Armband aus Echtleder

Soundtrack des Spiels

Wann erscheint das? Darauf gibt es auch Ende April immer noch keine genaue Antwort, aber ihr könnt bereits jetzt tief in die Tasche greifen: THQ Nordic hat eineangekündigt.Bekannt ist bereits, dass Gothic voraussichtlich noch in diesem Jahr für den, dieunderscheinen und den deutschen Spieleklassiker in die Moderne hieven soll. Zu einem exakten Releasetermin schweigt Publisher THQ Nordic bislang jedoch eisern und auch einen echten Gameplay-Trailer hat es noch nicht so wirklich gegeben. Umso kurioser ist jetzt die Ankündigung einer Sammlerversion.Die Collector's Edition des Gothic Remakes gibt es für alle drei genannten Plattformen und umfasst insgesamt, die auch für Fans des Originals interessant sein könnten:Spannend ist der Umstand, dass das Spiel alsenthalten ist – auch für den PC. Statt nur eines schnöden Downloadcodes bekommt ihr die Neuauflage auf einer DVD, obwohl ihr sie am Ende trotzdem auf Steam aktivieren müsst. Eine DRM-freie Version ganz ohne Launcher ist offenbar nicht vorgesehen. Auf der PS5 und Xbox Series X|S erhaltet ihr derweil die klassische Ladenversion, die nicht separat aktiviert werden muss.Beim Preis wird es hingegen nicht allzu günstig: THQ Nordic ruftfür die Gothic Remake Collector's Edition aus, unabhängig von der gewählten Plattform. Limitiert ist sie derweil auf 7.500 Stück und kann ab sofort vorbestellt werden.Das, falls ihr sofort zugreift? Es gibt wie eingangs erwähnt immer noch keinen Releasetermin, wodurch unklar ist, wann ihr mit der Lieferung rechnen könnt. Und abseits von ein paar