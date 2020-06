Surgeon Simulator 2: Die "Ko-Operation" beginnt im August 2020

Bei der PC Gaming Show 2020 ist der Surgeon Simulator 2 vorgestellt worden.Die Bossa Studios schreiben in der Pressemitteilung: "Zurückversetzt in das England der Mitte des letzten Jahrhunderts, können die Spieler diesmal mit einem völlig neuen Schauplatz in Form der medizinischen Einrichtung Bossa Labs rechnen. Ein Ort des Staunens, ein Schauplatz herrlicher Verrücktheiten, wurde geschaffen, um der breiten Masse Chirurgie näherzubringen. Und zu diesem Zweck warten dank des neuen, auf Rätseln basierenden Spiels eine Reihe von herz- und knochenerfrischenden Prüfungen und Herausforderungen, die die Gliedmaßen mitunter nachhaltig verdrehen! Die Chirurgie steht natürlich nach wie vor im Mittelpunkt des Geschehens, doch neu in der Serie ist der Vier-Spieler-Multiplayer-Modus. Ja, wir sprechen hier von echter Kooperation! Aber wird Teamwork die Milz auch wirklich zum Laufen bringen... oder werden vier Köpfe dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen? Während wir den Umstand im Reveal-Trailer nur angedeutet haben, freuen wir uns auch darüber, bestätigen zu können, dass der Surgeon Simulator 2 mit dem Bossa Labs Creation Mode auf den Markt kommen wird, in dem genau dasselbe Tool enthalten ist, das vom Entwicklungsteam zur Erstellung von Surgeon Simulator 2 verwendet wurde! In diesem Modus können Spieler ihre eigenen Levels und Erfahrungen mit bis zu drei Freunden in einer Live-Online-Umgebung erstellen und sie dann online für andere Spieler zugänglich machen."Surgeon Simulator 2 soll im August 2020 im Epic Games Store erscheinen. Neben der Standard Edition (20,99 Euro) wird eine Deluxe Edition (32,99 Euro) mit Season Pass, Soundtrack und weiteren Items angeboten.Letztes aktuelles Video: Gameplay Reveal Trailer