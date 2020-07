Surgeon Simulator 2: Releasetermin, Beta und Creation Mode angekündigt

Surgeon Simulator 2 hat einen konkreten Releasetermin: Möchtegern-Chirurgen können sich ab dem 27. August in den OP begeben. Vorbestellungen sind im Epic Games Store möglich: Dort kostet die normale Edition 20,99 Euro, während für die Deluxe Edition inklusive Season Pass, Soundtrack und weitere Kosmetik-Inhalte ein Preis von 32,99 Euro angesetzt wurde.Vorbesteller erhalten nicht nur Zugriff auf zeitexklusive Gegenstände wie das „Mad Scientist“-Kosmetikset, sondern dürfen auch an der geschlossenen Beta teilnehmen, die zwischen dem 7. und 9. August stattfinden soll.Im jüngsten Trailer haben die Macher außerdem einen Bossa Labs Creation Mode für die Operations-Simulation angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Editor, in dem Spielern die nötigen Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, um eigene Herausforderungen zu erstellen und mit der Community zu teilen.Dazu heißt es in der Pressemitteilung:"Bossa Labs ist dabei genau das Toolkit, mit dem das Entwicklungsteam den Surgeon Simulator 2 erstellt hat, und es wurde unter dem Gesichtspunkt der Benutzerfreundlichkeit konzipiert. Bis zu vier Charaktere können mit Hilfe eines intuitiven Toolkits, das nicht nur die Erschaffung aufregender Räume ermöglicht, sondern auch die Freiheit bietet, Logik und Spielregeln der Levels zu entwerfen, in Echtzeit online eigene Level zusammenstellen, mit sofortigem Übergang zwischen Erschaffung und Spiel. Stellt euch eine ultimative chirurgische Herausforderung zusammen, oder erschafft eine unverschämte, auf Gliedmaßen basierende Rube-Goldberg-Maschine, die ihr dann bestaunen könnt."Letztes aktuelles Video: Creation Mode Trailer