Surgeon Simulator 2: Medizinischer Unfug und Koop-Chaos: Vorbesteller dürfen als Möchtegern-Chirurgen loslegen

Die Bossa Studios haben die Pre-Access-Woche des selbst ernannten "Medizinstudiumsersatzprogramms" gestartet. Möchtegern-Chirurgen, die den Surgeon Simulator 2 bereits im Epic Games Store im Vorverkauf erworben haben, dürfen ab heute Abend um 22 Uhr die absurden Operationshallen betreten. Der eigentliche Releasetermin ist der 27. August 2020.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailerDie Entwickler beschreiben den durchgeknallten Surgeon Simulator 2 mit dem kooperativen Vier-Spieler-Modus so:"Vier Trainees können darin gemeinsam ihre (Un)Kenntnisse der menschlichen Anatomie unter Beweis stellen. Die Schnitte richtig setzen, die notwendigen Spritzen zum richtigen Zeitpunkt verabreichen, Totgewebe fachgerecht entsorgen ... Jede Aufgabe muss gemeistert werden und kann im Team mit anderen angehenden Medizinprofis, oder als herausfordernde, unassistierte Operation im Alleingang angegangen werden. Die chirurgische Erfahrung ist, dank der (...) Story aus der Feder von Rhianna Pratchett (Tomb Raider, Mirror's Edge), unglaublich immersiv. Von der Erstorientierung im Krankenhaus bis zu den komplexesten Operationen und moralischen Dilemmata wird jeder Schritt in realistischen Szenarien - angelehnt an die Erfahrungen echter medizinischer Doktoren und Doktorinnen – vermittelt. Ganz normale Fragen des Medizinstudiums, wie: 'Wie bin ich hier gelandet?', 'Warum zwingt ihr mich zu operieren?', oder 'Wo gehört dieser Arm hin?', werden in einem sicheren, sterilen und irgendwie gemütlichen Umfeld beantwortet, wie es nur hochqualitative Simulationen bieten können."Bossa Studios: "Die Chirurgie ist nach wie vor der Lebensnerv dieser neuen Gaming-Erfahrung, aber dieses Mal steuert ihr statt einer schwebenden Hand, die auf dem Operationstisch Hand anlegt (ha!), einen kompletten, voll funktionsfähigen, Körper - der die komplette medizinische Einrichtung erkunden und erleben kann. Der Surgeon Simulator 2 führt auch echte, kollegiale Zusammenarbeit ein - bis zu vier medizinische Koryphäen können gemeinsam die Einrichtung erkunden und mehr oder weniger erfolgreich operieren. Also wird das Team zu heldenhaften Heilern ... oder eher zu barbarischen Schlächtern?"