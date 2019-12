Before We Leave: Fast gewaltfreier Stadtaufbau und planetenverschlingende Weltraumwale - 4Players.de

Screenshot - Before We Leave (PC) Screenshot - Before We Leave (PC) Screenshot - Before We Leave (PC) Screenshot - Before We Leave (PC)

Balancing Monkey Games arbeitet seit einiger Zeit an Before We Leave für PC - einem (weitgehend) gewaltfreien Stadtaufbauspiel auf Hexfeldbasis in einem Sonnensystem mit mehreren Planeten. Zunächst bebaut man die Oberfläche eines Planeten, dehnt die eigene Zivilisation über die Kontinente aus, fliegt mit Raketen zu benachbarten Planeten und erstellt später im Spiel ein logistisches Netzwerk aus mehreren Planeten. Das Aufbauspiel wird zeitexklusiv im Epic Games Store erscheinen."Verwalte deine Ressourcen geschickt, entdecke antike Technologien und baue ein neues, florierendes, planetenumspannendes Reich auf. Aber das Weltall birgt auch Gefahren. Die uralten Wächter der Ahnen treten in Erscheinung und fordern deine Städte heraus. Auf deinen Planeten warnen noch die Spuren jener Katastrophen, die einst dein Vorfahren unter die Erde trieben, vor den Folgen falscher Entscheidungen", heißt es.In Before We Leave gibt es keine Waffen und keine Kämpfe mit Nachbarn um die Kontrolle der Ressourcen oder der Territorien. Jedoch könnten die planetenverschlingenden Weltraumwale das Ende der eigenen Zivilisation bedeuten ...Letztes aktuelles Video: Ankündigung