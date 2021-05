Dungeons & Dragons: 2020 war das bisher beste Jahr für Wizards of the Coast

Screenshot - Dungeons & Dragons (PC, Spielkultur) Screenshot - Dungeons & Dragons (PC, Spielkultur) Screenshot - Dungeons & Dragons (PC, Spielkultur) Screenshot - Dungeons & Dragons (PC, Spielkultur) Screenshot - Dungeons & Dragons (PC, Spielkultur) Screenshot - Dungeons & Dragons (PC, Spielkultur) Screenshot - Dungeons & Dragons (PC, Spielkultur) Screenshot - Dungeons & Dragons (PC, Spielkultur)

Wizards of the Coast meldet, dass 2020 das erfolgreichste Jahr für Dungeons & Dragons in seiner Franchise-Geschichte war - damit wurde der Rekord von 2019 wieder gebrochen. Der weltweite Umsatz erreichte ein Allzeithoch (+33 Prozent), u.a. gefördert durch Play-at-Home-Community-Initiativen aufgrund der Covid-19-Pandemie im vergangenen Jahr und durch Streaming-Events. Es ist das siebte Wachstumsjahr für das Tabletop-Spiel in Folge. Mittlerweile soll die D&D-Community über 50 Mio. Spieler umfassen. Über vier Millionen Views von D&D Live 2020 und eine Milliarde Views auf TikTok (#DND) wurden gezählt. "Tasha's Cauldron of Everything" war zudem das am meisten vorbestellte D&D-Buch aller Zeiten."Wir sind stolz darauf, dass Dungeons & Dragons während der Herausforderungen der Pandemie weiterhin Menschen zusammengebracht hat und eine wertvolle soziale Verbindung hergestellt hat, auch wenn wir uns nicht persönlich treffen konnten und als Marke weiterhin stark gewachsen ist. Mit unserem Videospiel Dark Alliance, dem ersten Crossover-Kartenset von D&D und Magic: The Gathering, besonderen Ereignissen wie D&D Live und D&D Celebration, zusätzlichen TRPG-Veröffentlichungen und vielem mehr, das allein im Jahr 2021 erscheinen wird, sind wir gut aufgestellt, um diesen Fortschritt auf weiterhin aufrecht zu erhalten. D&D ist für alle und unser wachsendes EMEA-Team [Europa, Naher Osten und Afrika] freut sich darauf, jetzt und in den kommenden Jahren noch mehr neue Fans in unsere legendäre Welt des Fantasy-Storytelling einzuführen. Wir arbeiten intensiv an spannenden Plänen für die Zukunft von D&D in unserer Region und freuen uns darauf, diese in den kommenden Monaten detaillierter mit euch zu teilen", sagte Dan Barrett (Senior Brand Manager).Auch im Computer- und Videospiele-Bereich ist D&D wieder stärker präsent. Neben Dungeons & Dragons: Dark Alliance (22. Juni 2021 auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass) steht z.B. Solasta: Crown of the Magister (27. Mai 2021) auf Basis des SRD-Regelwerks 5.1 von D&D in den Startlöchern, während die Larian Studios weiter an Baldur's Gate 3 arbeiten. Zumal der Klassiker Baldur's Gate: Dark Alliance vor zwei Wochen wiederveröffentlicht wurde und noch auf weiteren Plattformen (PC & Mobile) erscheinen wird.