Dungeons & Dragons (Rollenspiel) von Wizards of the Coast - Bildquelle: Larian Studios

Dungeons & Dragons: Kann der Erfolg von Baldur's Gate 3 wiederholt werden?

Mit erfolgreichen Survival-Games wieoderin diesem Jahr und einem Game of the Year aus dem-Universum –– aus dem letzten war es vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis diese beiden Aspekte kombiniert werden.Dass nach dem letztjährigen Erfolg des RPGs noch mehr Videospielegeplant werden, kommt nicht überraschend. Nun wurde jedoch angekündigt, wie es aussehen könnte und wer sich mit der Entwicklung beschäftigen wird.Gameloft, das Entwicklerstudio hinter, wird ein Koop-Survival-Game kreieren, das mehr als einfach nur das sein soll. Spieler können ein „einzigartiges kooperatives Gameplay, das auf einerbasiert“ erwarten, wie es PC Gamer berichtet . Die reichhaltige Geschichte dieses populären Franchise treffe demnach auf Echtzeit-Survival sowie „eine einzigartige Kampagne rund um Tapferkeit, Kameradschaft und ständige Gefahren“.Ein möglicher Haken: Obwohl Disney Dreamlight Valley sich ebenfalls einer beliebten IP bedient, fällt das Spiel unter anderem durch seinenauf – was vielen Spielern sicher sauer aufstoßen würde, käme es auch in einem D&D-Survival-Game zum Tragen. Der Erfolg von Baldur's Gate 3 fußt ohne Frage auf Spielmechaniken wie dem extrem detaillierten Charaktereditor, den weitreichenden Folgen eurer Entscheidungen, facettenreichen NPCs und Kameraden (mit denen ihr natürlich Liebschaften eingehen könnt) und absurden Situationen, was über lange Zeit motivieren soll und keinen Spieldurchgang gleich macht.Entwickler Larian hat mit Baldur's Gate 3 auf jeden Fall, mit denen sich das nächste Dungeons & Dragons-Videospiel, das im RPG- oder Adventure-Bereich angesiedelt ist, wahrscheinlich messen lassen muss. Survival und Life-Sim erfreut sich derzeit einer großen Beliebtheit, weshalb die Kombination durchaus funktionieren kann. Allerdings befindet sich die Planung derzeit ohnehin noch im Anfangsstadium, ein Releasezeitraum noch nicht angepeilt. Es kann gut sein, dass bis dahin der D&D- oder Survival-Hype erledigt hat. Währenddessen gaben uns dieüber die Zukunft und die Konkurrenz.