Cardpocalypse: Sammelkarten-Rollenspiel der Guild-of-Dungeoneering-Macher steht bereit - 4Players.de

Screenshot - Cardpocalypse (iPad) Screenshot - Cardpocalypse (iPad) Screenshot - Cardpocalypse (iPad) Screenshot - Cardpocalypse (iPad) Screenshot - Cardpocalypse (iPad) Screenshot - Cardpocalypse (iPad) Screenshot - Cardpocalypse (iPad) Screenshot - Cardpocalypse (iPad) Screenshot - Cardpocalypse (iPad) Screenshot - Cardpocalypse (iPad)

Gambrinous ( Guild of Dungeoneering ) und Versus Evil haben das bereits im September für iOS ( Apple Arcade ) und PC ( Epic Games Store ) erschienene Sammelkarten-Rollenspiel Cardpocalypse am 12. Dezember 2019 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Aktuell wird im PlayStation Store Microsoft Store und eShop noch ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (19,99 Euro statt 24,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "Schließt Freundschaften, spielt Karten, beugt die Regeln, werdet zum Mega Mutant Power Pets Master, und versucht, die Welt in diesem Einzelspieler-RPG über das Leben als Kind der 90er zu retten. In Cardpocalpyse handelt und sammelt ihr, setzt alles auf eine Karte, ändert die Regeln und einzelne Karten auf dem Weg zum Sieg.Baut eure eigenen Decks um die seltenen Champion-Karten, die ihr sammelt, herum. Jeder Champion hat einzigartige Fähigkeiten, um die ihr euer Deck herum bauen müsst. Der erste Spieler, der die Lebensenergie der Champion-Karte des Gegners auf null setzt, gewinnt das Spiel. Ihr werdet eure Lieblingskarten individualisieren und verstärken müssen, indem ihr ihnen Sticker hinzufügt, um das Abenteuer zu bestehen, die Welt vor der herannahenden Mutanten-Invasion zu retten. Schließt Herausforderungen ab, um neue Karten, Sticker und Süßigkeiten zu verdienen, die ihr dann mit euren Klassenkameraden tauschen könnt.""Cardpocalypse trifft einen nostalgischen Nerv mit einer genialen Erzählung und einzigartigen Kartenspielmechaniken - alles zusammen in einem RPG zusammengefasst, das Kartenkämpfe auf eine ganz neue Ebene hebt", so Steve Escalante, General Manager von Versus Evil.Cardpocalypse soll nächstes Jahr neue Inhalte erhalten, beginnend mit dem kostenlosen "Gauntlet Mode"-Update: "Wählt euren Champion und kämpft euch durch eine Reihe von Herausforderungen in einer megamäßig mutierten Version des Draft-Modus. Durch das Weiterkommen schaltet ihr mehr Karten, neue Decks und weitere spielbare Champions frei."