Cardpocalypse: Out-of-Time-DLC und Steam-Start des Sammelkarten-Rollenspiels der Guild-of-Dungeoneering-Macher

Ein völlig neue eigenständige Kampagne! Baue deine Sammlung auf und ändere ein weiteres Mal die Vorherrschaft.

Teste deine Fähigkeiten im Kartenspiel gegen eine Reihe neuer Feinde und Champions.

Steckst du in einer Zeitschleife? Viel Spaß!

Finde neue Kombinationen! Bloop, ein spezieller neutraler Champion kann Karten aus jedem Lager einsetzen.

Baue deinen Wunsch-Champion auf. Bloop besitzt einen besonderen Upgradebaum, den es zu erforschen gilt.

Finde brandneue Power-Pets-Karten!

Bloop und all die neuen Karten werden auch im Fehdehandschuh-Modus auftauchen und bieten dir endlose Möglichkeiten!

Screenshot - Cardpocalypse (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cardpocalypse (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cardpocalypse (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cardpocalypse (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cardpocalypse (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cardpocalypse (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Cardpocalypse (PC, PS4, Switch, One)

Am 12. Oktober 2020 haben Gambrinous ( Guild of Dungeoneering ) und Versus Evil den Out-of-Time-DLC für Cardpocalypse auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Er bietet eine neue Story-Kampagne und Schauspieler Liam Cunningham (u. a. Game of Thrones) als Sprecher. Außerdem ist das bereits letztes Jahr im Epic Games Store erschienene Sammelkarten-Rollenspiel jetzt auch auf Steam und GOG erhältlich, wo aktuell jeweils ein Launch-Rabatt von 40 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 24,99 Euro gewährt wird.Zum Inhalt des DLC heißt es: "Out of Time ist ein eigenständiges Abenteuer, das am letzten Tag von Jess' erster Woche in ihrer neuen Schule spielt. Kurz davor, die Welt zu retten, begegnet Jess Tock, dem zeit-reisenden Pipsqueak-Champion. Tock schleudert Jess zurück in die Vergangenheit, wodurch sie in einer Zeitschleife gefangen wird. Sie durchlebt den gleichen Schultag immer und immer wieder, als wäre sie ein riesiges Murmeltier. Und um alles noch schlimmer zu machen, verlor Jess bei der verunglückten Zeitreise ihre Stapel. Magischerweise findet Jess eine brandneue Championkarte in ihrer Tasche. Auf der Karte ist Bloop! Bloop ist der einzige neutrale Champion im Spiel, ein bekannter Schwächling im Reich der Mega Mutant Power Pets, aber vielleicht kann Jess daran ja was ändern. Jetzt müssen Jess und Bloop gemeinsam Tock besiegen, aus der Zeitschleife entkommen und zur Rettung der Welt zurückkehren!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Out of Time TerminTrailer